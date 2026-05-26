сегодня в 05:57

Два пилота потерпевшего крушение самолета доставлены в больницу в Красноярске

Командир и пилот-наблюдатель самолета «Аэропакт-22», совершившего жесткую посадку 25 мая, доставлены в больницу в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

На данный момент один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Осиновый Мыс в Богучанском районе. По предварительным данным, он при взлете врезался в деревья.

Судно могло потерпеть крушение в Красноярском крае из-за отказа двигателя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.