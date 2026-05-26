сегодня в 06:21

В России появятся требования безопасности к беспилотным автомобилям

Минпромторг, МВД и институт НАМИ в течение года должны создать требования безопасности к беспилотным автомобилям и отчитаться перед правительством. Это предусмотрено принятым кабмином планом, сообщает ТАСС .

В число запланированных мероприятий вошли разработка требований к высокоавтоматизированным транспортным средствам, включая набор данных об их состоянии в момент сбоя или аварии. Также предполагается обязательное оснащение таких автомобилей бортовым устройством записи информации.

Доклад правительство ожидает уже в 2026 году.

