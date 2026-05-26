сегодня в 06:54

Четыре ребенка и двое взрослых скончались при пожаре в доме в Омской области

В селе Юрьевка в Омской области произошел крупный пожар в частном доме. В результате скончались шесть человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Среди погибших 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери, которым 2 и 5 лет. Также скончалась ее 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

На данный момент на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей и иные следственные действия.

