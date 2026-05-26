На Алтае подростки залезли в заброшенный сарай и скончались из-за пожара

В Алтайском крае двое подростков погибли при пожаре в заброшенном сарае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Происшествие случилось в райцентре Поспелиха. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет проводили время в заброшенном строении. В этот момент там вспыхнул пожар.

Возгорание было ликвидировано на площади 80 квадратных метров.

На данный момент в связи с произошедшим проводятся оперативно-следственные мероприятия. Пожарные дознаватели и специалисты пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства случившегося.

