Зонты не спасут? Жителей Московского региона ждет ветренное 26 мая

сегодня в 07:15

+15 градусов и порывы ветра до 17 м/с будут в Московском регионе 26 мая

Днем во вторник в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

26 мая днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Ветер ожидается северо-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 17 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет дождь.

Ветер ожидается западный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.