Ревность из-за соцсетей: как перестать сомневаться в партнере из-за лайков

Раздражение от внимания других женщин к вашему мужчине в сети — легальное чувство, но работать нужно не с его телефоном, а с вашим состоянием. Чужие лайки и комментарии — это лишь триггер, обнажающий вашу внутреннюю уязвимость, сообщила РИАМО психолог Мария Зуева.

«За этой злостью почти всегда стоит страх потери, чувство конкуренции или банальная нехватка близости в реальности. Мужчина часто воспринимает виртуальную активность как безопасное социальное поглаживание, быстрый способ получить дофамин и подтвердить свою привлекательность, что крайне редко ведет к реальной измене», — сказала Зуева.

По словам психолога, контролировать или устраивать сцены ревности бесполезно — это лишь разрушит доверие и приведет к скрытности.

Она рекомендовала сместить фокус с чужих профилей на собственные отношения.

«Задайте себе вопрос: достаточно ли вам его внимания, когда смартфоны отложены в сторону? Говорите с ним через „Я-сообщения“. Вместо упреков скажите: „Когда я вижу такое общение, я чувствую себя уязвимой, мне не хватает подтверждения твоей любви“. Взрослый партнер услышит это. Ваша же главная задача — укреплять самооценку и создавать ту реальную глубокую связь, которой не страшны никакие виртуальные сердечки», — объяснила психолог.

