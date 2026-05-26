США готовы вмешаться в конфликт: о чем тайно говорили Рубио и Лавров по телефону

Рубио сказал Лаврову о готовности США помогать завершению конфликта с Украиной

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио при общении с журналистами сказал, что во время прошедшего 25 мая разговора по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал о готовности США помогать в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС .

Рубио отметил, что переговоры с Украиной пока не проходят. Планов по их проведению нет.

Однако Соединенные Штаты, по словам Рубио, смогут сыграть конструктивную роль, оказать помощь, если будет соответствующая возможность.

Госсекретарь США добавил, что конфликт «должен прекратиться». Соединенные Штаты планируют предпринять все возможное для завершения боевых действий.

