Эпоха джаза уходит: на 96-м году жизни умер легендарный саксофонист Роллинз
В 95 лет в США скончался легендарный саксофонист, джазовый музыкант, композитор и обладатель трех «Грэмми» Сонни Роллинз. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт музыканта.
Роллинз умер 25 мая. Ему было 95 лет.
Музыкант скончался в своем доме в американском Нью-Йорке. Данных о публичном прощании нет.
В 1954 году Сонни Роллинз вместе с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, которые стали классикой в джазе. Речь идет о Doxy, Oleo и Airegin.
В 1981 году Роллинз записал партию саксофона для трех композиций The Rolling Stones на альбоме Tattoo You.
