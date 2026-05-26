Эпоха джаза уходит: на 96-м году жизни умер легендарный саксофонист Роллинз

сегодня в 08:31

В 95 лет скончался легендарный саксофонист Сонни Роллинз

В 95 лет в США скончался легендарный саксофонист, джазовый музыкант, композитор и обладатель трех «Грэмми» Сонни Роллинз. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт музыканта.

Роллинз умер 25 мая. Ему было 95 лет.

Музыкант скончался в своем доме в американском Нью-Йорке. Данных о публичном прощании нет.

В 1954 году Сонни Роллинз вместе с квинтетом Майлза Дэвиса записал композиции, которые стали классикой в джазе. Речь идет о Doxy, Oleo и Airegin.

В 1981 году Роллинз записал партию саксофона для трех композиций The Rolling Stones на альбоме Tattoo You.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.