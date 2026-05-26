Уехавший Борис Гребенщиков* избавился от последнего имущества в России

Рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* полностью избавился от принадлежащей ему недвижимости на территории России. Уехавший из страны исполнитель переоформил права собственности на свою квартиру в Санкт-Петербурге на сына Глеба, сообщает SHOT .

Речь идет о трехкомнатных апартаментах площадью 127 квадратных метров, расположенных на пятом этаже доходного дома 1875 года постройки. В настоящее время рыночная стоимость данного жилья оценивается примерно в 36 миллионов рублей. Музыкант приобрел недвижимость в 2018 году.

Борис Гребенщиков* покинул Россию в феврале 2022 года сразу после начала специальной военной операции и обосновался в британском Лондоне. Примерно через год министерство юстиции РФ признало артиста иностранным агентом за сбор денежных средств в поддержку Украины.

Чтобы обезопасить имущество от возможной потери, Борис Гребенщиков* переписал объект недвижимости на своего сына — диджея Глеба Гребенщикова. Помимо этого, в 2023 году лидер «Аквариума» официально закрыл статус индивидуального предпринимателя (ИП), полностью прекратив ведение бизнеса в России. В марте 2026 года стало известно, что музыкант получил гражданство Великобритании.

При этом Гребенщиков-младший также не проживает в России. Он уехал из страны в том же 2022 году и в настоящее время обосновался в Аргентине.

*Борис Гребенщиков признан иностранным агентом в России.

