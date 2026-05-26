Похищение исключили: в СК назвали 3 сценария исчезновения семьи Усольцевых

Версия о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, не нашла своего подтверждения в ходе следственных действий. Суммарно рассматривались три версии их исчезновения, сообщает NGS24.RU .

Представители ведомства уточнили, что в рамках расследования уголовного дела детально прорабатывались самые разные варианты развития событий, однако версия с похищением была полностью исключена. На сегодняшний день следствие рассматривает три основные версии случившегося: побег, исчезновение криминального характера и несчастный случай,

Последний вариант по-прежнему остается приоритетным.

Поисковые мероприятия в горно-таежной местности продолжаются. 25 мая масштабные поиски вновь развернулись в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. За прошедшие сутки специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов тщательно обследовали еще семь «квадратов» сложного горного массива за скалами Буратинка и Мальвинка. По информации КГКУ «Спасатель», никаких следов или личных вещей пропавших людей на данном участке обнаружить не удалось.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь бесследно исчезли в Партизанском районе еще 28 сентября 2025 года. Семья находилась в туристическом лагере и отправилась на прогулку к местным скалам в легкой одежде, рассчитывая на короткий поход длительностью всего в несколько часов. Однако к своему автомобилю, который остался припаркованным на окраине Кутурчина, туристы так и не вернулись.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.