Минимум один удар о камни: видео падения студентки со скалы под Иркутском

Появилось видео падения студентки со скалы на фотосессии в Иркутской области
Появилось видео падения 24-летней девушки со скалы во время фотосессии в Иркутской области. Инцидент произошел в Усольском районе, сообщает Baza.
На опубликованном видео девушка стоит на выступе скалы. Затем по неизвестной причине резко падает вниз. Она летит на очень большой скорости и минимум один раз ударяется о скалу.
Там стояли четыре человека. Двое из них находились выше по склону. Остальные на одном выступе ниже, в том числе свалившаяся.
Девушка упала со 100-метровой скалы во время спуска. Грунт под ее ногами провалился. Ее госпитализировали, но по пути в больницу девушка умерла.
