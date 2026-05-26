Эксперт: МАКС задает новый индустриальный стандарт
С точки зрения UI/UX-проектирования МАКС задает новый индустриальный стандарт. Интерфейс визуально чист, но скрывает под капотом мощнейшие инструменты. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
«Поисковый движок по истории чатов использует полнотекстовый поиск с морфологическим анализатором и локальным индексированием. Запросы по гигабайтам переписок выполняются за миллисекунды, поддерживая регулярные выражения и сложные фильтры по датам и типам вложений», — сказал эксперт.
Синхронизация состояний просмотра сообщений между всеми устройствами пользователя происходит без конфликтов через WebSockets.
«Это продуманный до пикселя инструмент, где логика взаимодействия интуитивно понятна, а скорость отклика интерфейса опережает нажатия пользователя», — добавил специалист.
