Пальцы и циркуль: врачи в Рязани запатентовали новый способ измерения влагалища
Рязанские врачи запатентовали новый способ измерения женской промежности — вместо линейки они предлагают использовать пальцы и инструмент, напоминающий циркуль. Метод, по замыслу авторов, поможет точнее оценивать риски послеродовых воспалений мочевыводящих путей. Разработка относится сразу к урологии, акушерству и гинекологии, сообщает Mash.
Как происходит измерение
Сначала врач большим и указательным пальцами разводит малые половые губы в стороны, образуя ромб. Затем специальным инструментом (щипцами, похожими на циркуль) измеряет три расстояния:
- между клитором и уретрой (мочеиспускательным каналом);
- между уретрой и влагалищем;
- между задней спайкой влагалища и анусом.
Все замеры делают строго параллельно диагонали полученного ромба.
Зачем это нужно
Во время беременности и после родов мышцы тазового дна растягиваются, расстояния между мочеиспускательным каналом, влагалищем и анусом уменьшаются.
Если промежутки слишком маленькие, инфекция из влагалища легко проникает в уретру — во время полового акта, гинекологического осмотра или даже обычного похода в туалет. Это ведет к высокому риску:
- уретрита (воспаления мочеиспускательного канала);
- острого цистита;
- пиелонефрита (воспаления почек).
Особенно если женщина переохладилась.
Почему не линейка
По словам специалистов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, в большинстве предыдущих исследований использовали обычную линейку. Она дает большую погрешность. Новая методика, утверждают авторы, должна быть точнее.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.