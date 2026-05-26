Пальцы и циркуль: врачи в Рязани запатентовали новый способ измерения влагалища

Рязанские врачи запатентовали новый способ измерения женской промежности — вместо линейки они предлагают использовать пальцы и инструмент, напоминающий циркуль. Метод, по замыслу авторов, поможет точнее оценивать риски послеродовых воспалений мочевыводящих путей. Разработка относится сразу к урологии, акушерству и гинекологии, сообщает Mash .

Как происходит измерение

Сначала врач большим и указательным пальцами разводит малые половые губы в стороны, образуя ромб. Затем специальным инструментом (щипцами, похожими на циркуль) измеряет три расстояния:

между клитором и уретрой (мочеиспускательным каналом);

между уретрой и влагалищем;

между задней спайкой влагалища и анусом.

Все замеры делают строго параллельно диагонали полученного ромба.

Зачем это нужно

Во время беременности и после родов мышцы тазового дна растягиваются, расстояния между мочеиспускательным каналом, влагалищем и анусом уменьшаются.

Если промежутки слишком маленькие, инфекция из влагалища легко проникает в уретру — во время полового акта, гинекологического осмотра или даже обычного похода в туалет. Это ведет к высокому риску:

уретрита (воспаления мочеиспускательного канала);

острого цистита;

пиелонефрита (воспаления почек).

Особенно если женщина переохладилась.

Почему не линейка

По словам специалистов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, в большинстве предыдущих исследований использовали обычную линейку. Она дает большую погрешность. Новая методика, утверждают авторы, должна быть точнее.

