Доходы втрое меньше покупок: у судьи в Москве нашли недвижимость на 30 млн

У судьи в Москве нашли 3 незадекларированных квартиры на сумму более 30 млн

У судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Ф. обнаружили недвижимость на 30 млн рублей, купленную в 2020 и 2022 годах. При этом ее официальный доход в три раза меньше, сообщает Baza .

Женщина, предположительно, купила квартиру в Северном Чертанове и двое апартаментов на 2-й Рощинской улице и Электролитном проезде. Суммарная площадь объектов составила примерно 113 квадратных метров.

Общая стоимость вышла не менее 30 млн рублей. При этом суммарный официальный доход судьи за этот период времени составил всего 10 млн руб.

Вероятно, чтобы придать сделке видимость законности, на недвижимость были взяты ипотечные кредиты. Их погашали третьи лица и с помощью неподтвержденных материальных средств.

Еще были замечены операции на сумму более 5 млн рублей через банковский счет судьи, который тоже не был задекларирован. Некоторое имущество, как указано в материалах, судьей было записано на безработную сестру. У нее не было официальных источников дохода.

По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство отправили материалы для предъявления антикоррупционного иска.

