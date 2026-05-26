«Великая зачистка»: кого налоги доведут до закрытия, а кто выживет в 2026 году

Налоговая реформа, рост издержек и падение спроса привели к «управляемому, но очень болезненному сжатию» малого и среднего бизнеса в России. При этом сильнее всего пострадали именно «белые» компании. Кто выживет и что делают предприниматели прямо сейчас, РИАМО рассказал к. э. н., владелец агентства PROF COMMERCE по работе с магазинами на Wildberries и Ozon Дмитрий Спицын.

«Управляемое сжатие»: почему 70% бизнеса потеряли выручку, а 31% думает о закрытии

«Могу оценить текущую ситуацию как сложную. Я назову это управляемым, но очень болезненным сжатием», — говорит экономист.

Исследований много, и они похожи: например, «Опора России» сообщала, что 94% предпринимателей зафиксировали ухудшение условий для работы, 70% — падение выручки, а 31% задумался о закрытии или продаже бизнеса в этом году.

Основа проблем — налоговая реформа: ставка НДС выросла с 20% до 22%, а лимит дохода для УСН, при котором бизнес освобождается от НДС, сократился с 60 млн до 20 млн рублей. Одновременно отменили льготы по страховым взносам, выросла стоимость логистики, аренды, сырья. Кредиты стали недоступными при ключевой ставке выше 13%. И все это на фоне падающей покупательной способности. Получается, на бизнес давят со всех сторон: издержки растут, спрос падает. Важный нюанс, о котором мало говорят: сильнее всего пострадали именно «белые» компании — те, кто платил налоги и работал прозрачно, подчеркивает эксперт.

Кто «тонет» быстрее всех: общепит, селлеры, автодилеры

Самая сложная картина — в отраслях с низкой маржинальностью, где даже небольшой НДС съедает всю доходность. Общепит и небольшие пекарни прогнозируют закрытие 380–420 заведений в этом году. Государство, кстати, это увидело, и Минфин уже предложил освободить их от НДС до конца года. На розничную торговлю давят маркетплейсы, высокая аренда в ТЦ, расходы на операционку.

Сфера услуг — бьюти, авторемонт, образование, перевозки, туризм — тоже под ударом из-за тонкой маржи и чувствительного клиента. Автодилеры могут потерять каждого пятого покупателя.

Антикризисные отрасли: ИТ, частная медицина и локальное производство выросли даже в кризис

Есть сферы, в которых картина выглядит оптимистичней, констатирует экономист. ИТ остается одной из самых поддерживаемых отраслей: для аккредитованных компаний продолжают действовать налоговые льготы. За счет старения населения растет почти на 14% частная медицина: стоматологии, лаборатории, косметология. Локальное производство одежды, косметики, обуви поднялось на уходе западных брендов — на «Яндекс Маркете» доля локальных производителей достигла 70%. Агросектор и переработка тоже в плюсе: молочная отрасль будет расти на 12% в год до 2030 года.

«Великая зачистка»: прогноз закрытия до 30% МСП в 2026 году

«Общий прогноз — сдержанно-тяжелый. Эксперты допускают закрытие до 30% компаний сектора МСП в 2026 году, и для меня эта оценка выглядит реалистичной», — делится своим мнением Спицын.

Некоторые говорят о «великой зачистке», которая может продолжиться и в 2027 году. Впереди еще дорогие кредиты для малого бизнеса, кадровый голод и усиление фискального контроля ФНС, добавляет он.

Пять антикризисных шагов: что делают предприниматели прямо сейчас, чтобы выжить

Первое — уходят в «серую зону»: особенно в рознице и услугах. Многие дробят бизнес, чтобы остаться под порогом 20 млн.

Второе — оптимизируют структуру: кто-то переходит на УСН со спецставками 5% или 7% без права на вычет, если работают с физлицами, а кто-то, наоборот, выходит на ОСНО с полноценным НДС — если поставщики работают с НДС.

Третье — используют адресные льготы. Государство уже пошло на смягчение: общепит освобожден от НДС, проценты по вкладам исключили из расчета лимита, смягчили пониженные страховые взносы для производственных МСП.

Четвертое — пересматривают модель: уход в онлайн, в нишевые продукты с более высокой маржой, ставка на лояльную базу вместо расширения.

Пятое — «заморозка роста»: многие сознательно не растут, чтобы не пересечь порог НДС.

«Государство видит риски и точечно смягчает удар, но общий курс не меняется: МСП встраивают в общую фискальную систему без прежних льгот. Выживут те, кто прямо сейчас пересоберет бизнес-модель под новые правила игры», — резюмирует эксперт.

