Сначала конфета, потом нож в голову: подробности нападения пьяного на байкера

Житель Москвы, который в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на мотоциклиста, до этого пытался засунуть ему в рот конфету. Инцидент произошел на улице Самуила Маршака, сообщает « 112 ».

Пострадавший приехал к приятелю-байкеру, чтобы вместе прокатиться. Возле подъезда к ним подошел нетрезвый мужчина и стал расспрашивать о мотоциклах. Позже разговор перерос в стычку.

Мужчина достал из штанов сладость и попытался запихнуть ее в рот мотоциклисту, но тот оттолкнул его. В ответ пьяный горожанин пригрозил убийством, выхватил нож и нанес удар в голову — лезвие пришлось в шлем.

Молодым людям удалось выбить оружие из рук нападавшего. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и задержали дебошира.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.