Удушающий и три удара по голове: мужчина чуть не убил подростка в Казани
20-летний парень взял 13-летнего подростка на удушающий прием в Казани
Приезжий избил и попытался задушить 13-летнего подростка во дворе на улице Карима Тинчурина в Казани Республики Татарстан. Об этом сообщает Mash Iptash.
Инцидент произошел в 10:00. На 13-летнего парня набросился 20-летний барнаулец.
Сначала агрессор взял ребенка на удушающий, потом три раза ударил в голову. Параллельно он продолжал сдавливать подростку шею.
Мальчика спасли прохожие. Почему мужчина набросился на ребенка, неизвестно. Он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.