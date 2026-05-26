Удушающий и три удара по голове: мужчина чуть не убил подростка в Казани

сегодня в 13:04

20-летний парень взял 13-летнего подростка на удушающий прием в Казани

Приезжий избил и попытался задушить 13-летнего подростка во дворе на улице Карима Тинчурина в Казани Республики Татарстан. Об этом сообщает Mash Iptash .

Инцидент произошел в 10:00. На 13-летнего парня набросился 20-летний барнаулец.

Сначала агрессор взял ребенка на удушающий, потом три раза ударил в голову. Параллельно он продолжал сдавливать подростку шею.

Мальчика спасли прохожие. Почему мужчина набросился на ребенка, неизвестно. Он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.