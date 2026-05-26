Россиянам старше 80 лет удвоят выплату к пенсии с 1 июня

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что с 1 июня фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан старше 80 лет будет удвоена, передает «ФедералПресс» .

С 1 июня массовой индексации пенсий не будет. Повышение затронет только граждан, достигших 80-летнего возраста: для них удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии.

«Массового повышения пенсий с 1 июня не планируется. Точечное повышение ожидает граждан, достигших возраста 80 лет, для них удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии», — пояснила Бессараб.

Депутат напомнила, что основные индексации прошли в начале года. С 1 января повысили страховые пенсии для 38 млн человек, с 1 апреля — социальные пенсии.

С 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Прибавка составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от уплаченных страховых взносов за 2025 год. С 1 октября на 4% увеличат пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.