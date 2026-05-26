Пять тренеров в Подмосковье получили сертификаты на соципотеку

В доме правительства Московской области пяти тренерам-преподавателям вручили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» в 2026 году. Сертификаты получили специалисты областных и муниципальных спортивных школ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Свидетельства вручили первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Алексей Перов и заместитель министра жилищной политики Московской области Александр Терешков.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что программа помогает сохранить в регионе сильные тренерские кадры.

«Социальная ипотека позволяет специалистам улучшить жилищные условия и создать дополнительные возможности для комфортной работы и жизни в регионе. Мы продолжим эту меру поддержки», — подчеркнул Абаренов.

По словам министра жилищной политики Московской области Елены Волковой, в 2026 году в регионе вручат 219 свидетельств: 81 медицинскому работнику, 73 учителям, 60 молодым ученым и специалистам ОПК и пяти тренерам. Участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, в течение 10 лет выплачивают проценты по кредиту, а основной долг ежемесячно компенсирует регион.

Сертификаты получили тренеры из Долгопрудного, Рузы, Щелкова и Наро-Фоминского округа. Среди них — наставники по регби, тхэквондо, прыжкам в воду, дзюдо и спортивной гимнастике, чьи воспитанники входят в сборные Московской области и России, становятся победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.

Программа действует с 2018 года. За это время ее участниками стали 70 тренеров Подмосковья. Претендовать на поддержку могут специалисты государственных и муниципальных учреждений со стажем работы не менее трех лет, первой или высшей квалификационной категорией и отсутствием собственного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.