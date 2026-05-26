«П*****!»: пользователи Сети заступились за курьера после взрыва петарды в сумке

Пользователи Сети обрушились на блогера за опасную шутку с петардой над курьером

В Сети распространилось видео, на котором автор ролика подбросил в сумку доставщику еды петарду. Когда курьер начал проезжать дорогу по пешеходному переходу, петарда взорвалась, после чего он бросил сумку и поспешил отъехать в сторону. После этого интернет-пользователи обрушились с критикой на автора ролика.

На опубликованных кадрах видно, что курьер на мопеде подъехал к пешеходному переходу и остановился в ожидании зеленого сигнала светофора. В это время сзади к нему подбежал блогер, который вставил в сумку петарду и поджег ее.

Когда курьер тронулся с места и был на середине дороги, петарда взорвалась. Судя по всему, мужчина испугался, сбросил сумку на дорогу и прибавил скорости, уезжая в сторону. Автор ролика выложил видео в Сеть с подписью «Том-ям горячий слишком был», сопроводив ее смеющимся до слез эмодзи.

«П*****. <…> Общество страдает от таких», — написал один из пользователей Сети.

Блогер надеялся, что пользователи Сети посмеются вместе с ним, но в итоге стал объектом для критики. В комментариях люди начали писать, что подобные шутки недопустимы, так как курьер может пострадать: от испуга человек может не справиться с управлением и попасть под проезжающие авто. Другие пользователи Сети отметили, что кроме этой опасности есть еще порча имущества — от взрыва, вероятно, повредилась сумка для перевозки еды.

Чем закончилась история, на момент публикации заметки неизвестно. Интернет-пользователи надеются, что полиция обратит внимание на инцидент и накажет человека, который подверг курьера реальной опасности.

