«Непростой год»: Глеб Калюжный вернулся из армии

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Как рассказала мать артиста, которая встретила его, прошедший год выдался непростым для семьи, сообщает Super.ru .

Наталья Калюжная пришла встречать сына с ярким плакатом и цветами. Она призналась, что за этот год семья столкнулась с финансовыми проблемами. Женщине даже пришлось самой продюсировать фильм, в котором снялся ее сын.

Кроме того, у семьи не задалось новоселье — пришлось въезжать в квартиру с голыми стенами. Даже раковину Калюжным подарила подруга. Теперь семья возлагает большие надежды на приезд Глеба. Наталья не сомневается, что сын будет им помогать.

Помимо мамы, Калюжного встретили сестра, актер Николай Добрынин и другие коллеги по цеху.

Калюжный был призван в армию 27 мая 2025 года. Он попал в Семеновский полк. Сам Калюжный отмечал, что доволен местом службы.

