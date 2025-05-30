Элитные войска: стало известно, где будет служить актер Калюжный

Актер Калюжный во время службы будет охранять стратегические объекты в Москве

Российский актер Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках. Он попал в Семеновский полк, сообщает SHOT .

Это подразделение занимается охраной стратегических военных объектов в столице. Местом прохождения срочной службы артист остался очень доволен.

Актера проводили на службу 27 мая. Его к военкомату подвезли приятели, а артист покинул автомобиль под песню из сериала «Солдаты».

5 марта на актера открыли уголовное дело за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Днем позже Калюжный сам приехал к следователю совместно с юристом. Решался вопрос, отправить ли его в армию или начать уголовное расследование. В результате артиста решили направить на срочную службу в ВС РФ.

Калюжного знают по ролям в известных проектах, например, «Солдаут», «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3», «Трудные подростки» и т. д.