На актера сериала «Вампиры средней полосы» завели уголовное дело

В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего молодого вампира Женька Дятлова в сериале «Вампиры средней полосы», завели уголовное дело из-за уклонения от воинской службы, сообщает РИА Новости .

В правоохранительных органах заявили, что дело возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Максимальное наказание по этой статье — два года тюрьмы.

Калюжному 26 лет. Его кинокарьера началась случайно с фильма «14+». С парнем в социальных сетях связались продюсеры и пригласили на кастинг. В итоге его утвердили на главную роль.

В 2021 году Калюжный снялся в многосерийном фильме «За полчаса до весны». Он сыграл молодого лидера ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина. С 2022 года он является лицом рекламной кампании МТС.