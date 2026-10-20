В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор блогеру Лерчек

В Московский городской суд для рассмотрения направлены апелляционное представление прокурора и жалобы адвокатов на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ, сообщает ТАСС .

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов Чекалиной и апелляционное представление прокурора на ее приговор. Дата заседания по ним пока не назначена», — указано в базе данных суда.

В своих обращениях Лерчек и ее защита просят пересмотреть приговор и оправдать блогера, тогда как прокуратура настаивает на ужесточении наказания, о котором представители надзорного ведомства ходатайствовали в первой инстанции.

Ранее правоохранители приняли решение не возбуждать уголовное дело в отношении следователя МВД, которого Лерчек обвиняла в запрете на посещение онколога в период домашнего ареста.

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