Силовики не возбудят дело против «не отпустившего» к онкологу следователя Лерчек

Правоохранительные органы приняли решение не возбуждать уголовное дело в отношении следователя МВД, которого блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, обвиняла в якобы запрете на посещение онколога во время домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

В органах следствия и прокуратуре пояснили, что по итогам многократных проверок в поведении сотрудников следственной группы не обнаружили признаков халатности, превышения или злоупотребления служебными полномочиями. В связи с этим вынесен официальный отказ в открытии уголовного производства.

По словам собеседника агентства, проверка не подтвердила причинно-следственную связь и факты противоправных шагов, о которых заявляли Чекалина и ее защита.

Весной сторона блогера, приговоренной к условному наказанию за нелегальный вывод за рубеж более 250 млн рублей, обратилась в Следственный комитет с требованием наказать следователя за якобы препятствование визитам к врачу. В столичном главке МВД парировали эти претензии, подчеркнув, что все обращения о посещении государственных медучреждений удовлетворялись беспрепятственно. Запрет коснулся исключительно двух походов в частные клиники.

Кроме того, все следователи по делу Чекалиной успешно прошли проверку на полиграфе. Они подтвердили непричастность к исчезновению брендовых ювелирных украшений Cartier, Graff, Van Cleef & Arpels и люксовых часов на 14,4 млн рублей, изъятых при обысках. Сама блогер пройти тест на детекторе лжи отказалась.

Ранее против сотрудника следствия возбуждали дело о превышении полномочий из-за неприобщенных ценностей Лерчек на сумму 14,4 млн. Однако городская прокуратура отменила данное решение, а судебная инстанция отказалась помещать следователя под домашний арест.

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