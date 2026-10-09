Прокуратура отменила уголовное дело против следователя по делу Лерчек

Столичная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя МВД Никиты Т. Он подозревался в превышении должностных полномочий при работе с изъятыми драгоценностями блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После решения прокуратуры следствие отозвало из Басманного районного суда Москвы ходатайство об отправке сотрудника под домашний арест. Причина в отсутствии предмета для избрания меры пресечения.

Как уточнил источник, в рамках доследственных мероприятий все задействованные в деле блогера следователи прошли проверку на детекторе лжи. Он подтвердил их непричастность к нарушениям.

До этого сотрудники СК просили Басманный районный суд Москвы отправить следователя под домашний арест. Однако суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства.

Днем сообщалось, что поводом для разбирательств послужило исчезновение премиальных активов стоимостью около 14,4 млн рублей. Среди них были часы Rolex и браслет Bulgari, которые после обысков у семьи блогера хранились в служебном сейфе.

Кроме того, защита Чекалиной ранее жаловалась в СК на действия Никиты Т. и его напарника. Она утверждала, что силовики препятствовали ее визитам к медикам, из-за чего врачи с опозданием выявили у нее онкологию.

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