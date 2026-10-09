Rolex и Bulgari на 14 млн: дело возбудили после пропажи драгоценностей Лерчек

Следователь стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после таинственного исчезновения дорогостоящих украшений, конфискованных у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

В ходе следственных действий и обысков у семьи интернет-знаменитости изъяли премиальные активы общей стоимостью около 14,4 млн рублей. Среди них были часы марки Rolex и драгоценный браслет бренда Bulgari.

Конфискованное имущество поместили на хранение в служебный сейф. Однако впоследствии ценности бесследно пропали.

Ранее Чекалина уже направляла жалобы на действия указанного сотрудника и его коллеги в Следственный комитет. По утверждению защиты блогера, следователи запрещали ей посещать медицинские учреждения вопреки сильным болям. Из-за этого врачи не смогли вовремя диагностировать у нее онкологическое заболевание.

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