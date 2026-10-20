В Колумбии при обрушении нелегальной шахты погибли не менее 9 человек Происшествия сегодня в 01:54

По меньшей мере девять человек стали жертвами обрушения на нелегальной шахте на юго-западе Колумбии. Об этом заявил Алекс Гонсалес, секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо, сообщает ТАСС.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Однако они осложняются труднодоступностью местности и проблемами с безопасностью. Количество погибших может достигнуть 12–15 человек. Шахта, где нелегально добывали золото, находится в муниципалитете Санта-Барбара. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.