Оксана Самойлова отреагировала на волну слухов о новых романах

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова прокомментировала новую волну слухов о своей личной жизни, сообщает Super.ru .

В личном блоге бывшая жена рэпера Джигана резко высказалась о том, что ей приписывают любовные романы с мужчинами, с которыми у нее даже нет контактов.

«Новости последних дней — просто, ну это уже ни в какие ворота, ребята, успокойтесь, это просто такой бред. Мне приписывают романы с людьми, с которыми я виделась пару раз на мероприятиях», — отметила Самойлова.

Ранее блогер высказала предположения о том, почему Самойлова бросила Джигана.

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