«Появился богатый товарищ»: блогер объяснила, почему Самойлова бросила Джигана

Блогер Вероника Степанова в социальных сетях сделала свои выводы о разводе рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и бизнесвумен Оксаны Самойловой. Она назвала артиста «куском сала» и выразила уверенность, что у его экс-жены был богатый ухажер.

Степанова подчеркнула, что Самойлова изначально связала свою жизнь с наркоманом, с которым жила на протяжении многих лет. Бизнесвумен могла в этом существовать, и ее такая ситуация устраивала.

«Когда появился богатенький товарищ, она поняла, что ей этот кусок сала не нужен. Она решила с ним разойтись», — высказалась Степанова.

По ее словам, Самойлова так спешили развестись с артистом, что отдала ему дом. Теперь же она старается вернуть недвижимость, а причина этого, по мнению Степановой, уход того самого «богатого товарища».

«Тот богатый товарищ включил заднюю и исчез. И она решила судиться», — сделала вывод блогер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.