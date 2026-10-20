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В Колумбии число жертв обрушения на нелегальном руднике выросло до 14

Происшествия

Как минимум 14 человек погибли при обрушении породы на нелегальном руднике на юго-западе Колумбии. Об этом заявил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Caracol.

По его словам, на данный момент известно о 14 погибших и семерых раненых, поисковые работы завершены.

Ранее Гонсалес сообщал о девяти жертвах обрушения. Поисковые работы были осложнены труднодоступностью местности и проблемами с безопасностью.

Рудник, где нелегально добывали золото, находится в муниципалитете Санта-Барбара.

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