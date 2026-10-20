В Колумбии число жертв обрушения на нелегальном руднике выросло до 14 Происшествия сегодня в 03:23

Как минимум 14 человек погибли при обрушении породы на нелегальном руднике на юго-западе Колумбии. Об этом заявил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Caracol.

По его словам, на данный момент известно о 14 погибших и семерых раненых, поисковые работы завершены. Ранее Гонсалес сообщал о девяти жертвах обрушения. Поисковые работы были осложнены труднодоступностью местности и проблемами с безопасностью. Рудник, где нелегально добывали золото, находится в муниципалитете Санта-Барбара. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.