С 2027 года детям до 14 лет понадобится собственный загранпаспорт

С 1 января 2027 года для выезда за границу детям младше 14 лет потребуется отдельный загранпаспорт. Об этом заявил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сообщает ТАСС .

Эксперт напомнил, что с этой даты в загранпаспорта старого образца перестанут вносить сведения о детях. Ранее выданные документы с отметкой о детях будут действовать до истечения их срока.

«С этой даты гражданам необходимо будет оформлять детям в возрасте до 14 лет личные загранпаспорта», — отметил он.

Сейчас данные ребенка можно вписать в пятилетний загранпаспорт старого образца, и тогда он может выезжать за границу с родителем, в документ которого вписан, если это разрешает страна назначения. Например, так можно поехать в Египет, Таиланд и Турцию, а для ОАЭ ребенку требуется отдельный загранпаспорт. По словам Машарова, в последние годы эта опция «утратила актуальность».

Детям старше 14 лет для выезда за границу достаточно иметь собственный загранпаспорт или паспорт РФ.

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