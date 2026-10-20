В аэропорту Внуково сняли ограничения

Авиагавань в ночь с 19 на 20 октября принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с ограничениями на использование воздушного пространства.

На данный момент во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

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