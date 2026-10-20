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Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково в ночь с 19 на 20 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого в расписании рейсов могут быть изменения.

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