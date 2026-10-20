В Подмосковье чтеца старообрядческой церкви убил дядя из-за наследства

В Подмосковье убит чтец старообрядческой церкви. Под подозрение попал его дядя, сообщает РЕН ТВ .

33-летний мужчина числился пропавшим с 12 октября — он не вернулся домой с работы. Поиски инициировала его жена. К ним привлекли волонтеров, полицейских и следователей. Предположительно, через несколько дней тело мужчины обнаружили в коллекторе.

Мотивом расправы мог стать затяжной имущественный конфликт. Дядя погибшего пытался через суд лишить племянника прав на подаренную недвижимость, однако ничего не вышло.

Мать убитого рассказала, что подозреваемого уже задержали. По предварительным данным, он дал признательные показания в совершении убийства. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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