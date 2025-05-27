Актер Глеб Калюжный приехал на призывной пункт в Москве

Актер Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве. Его подвезли приятели, а артист покинул машину под песню из сериала «Солдаты», сообщает РЕН ТВ .

Калюжного в ближайшее время отправят к месту прохождения срочной службы. Близкие и агент актера пришли к военному комиссариату, чтобы проводить его.

Директор Глеба Калюжного Григорий Сухов назвал актера настоящим мужчиной. Тетя артиста отметила, что он после съемок в одном из фильмов принял решение о необходимости отправиться служить.

Калюжный рассказал журналистам о том, что ожидает от службы в армии новых навыков. Он надеется обрести там друзей.

Еще актер добавил, что находится на связи с солдатами ВС РФ, с которыми разговаривал во время съемок фильма «Малыш».

Калюжный зашел на территорию призывного пункта. Мать актера расплакалась, когда дверь за Калюжным закрылась.

5 марта сообщалось, что в отношении Калюжного открыли уголовное дело по части 1 статьи 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). 6 марта стало известно, что правоохранители не установили, где находится актер. В тот же день артист приехал к следователю вместе со своим юристом. Там решали вопрос о том, чтобы либо отправить мужчину в армию, либо начать в отношении него уголовное расследование. В результате было принято решение о том, что Калюжного заберут на срочную службу в ВС РФ.

Артист известен по ролям в таких громких проектах, как «Солдаут», «Содержанки 3», «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки». Он также играл и в других сериалах, фильмах.