Ответственный сотрудник: екатеринбуржец попросил отпуск, чтобы поиграть в GTA VI

Бизнесмен из Екатеринбурга Константин рассказал в своем блоге, что его сотрудник попросил отпуск на время выхода видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI.

«Мне тут сотрудник на подпись принес. Как думаете, стоит его отпустить?» — спросил он подписчиков под фото заявления на отпуск, где работник прямо пишет, что собирается поиграть в новую GTA VI.

Подписчики подержали такую прямолинейность.

«Очень ответственный сотрудник. Понимает, где и когда произойдет снижение продуктивности. Соответственно предлагает конкретное решение проблемы и выражает переживание за коллег», — написал один из комментаторов.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А для ПК — в начале 2027 года.

Ранее в РИАМО посчитали, что для комфортного прохождения GTA VI оптимальным вариантом могут стать две недели отпуска. При 80 часах игры это около 5,5–6 часов в день. Если ограничиться неделей, тогда играть придется более 11 часов ежедневно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.