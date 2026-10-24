Младенца и его опекунов нашли застреленными после звонка в полицию в США

В штате Огайо в США младенца и его опекунов обнаружили застреленными после звонка в полицию, сообщает РЕН ТВ .

В экстренные службы поступил звонок, но затем на линии повисло молчание. Диспетчеры несколько раз перезванивали по номеру. И в итоге они услышали тихое «помогите».

Полицейские поехали по адресу дома. Они нашли там тела младенца, 51-летней женщины и 67-летнего мужчины. У всех были огнестрельные ранения.

Ведется расследование данного дела. Обстоятельства тройного убийства устанавливаются.

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