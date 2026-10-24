Несколько человек погибли при столкновении микроавтобуса и поезда в ЕАО
Фото - © Telegram/Дальневосточная транспортная прокуратура
На перегоне Николаевка-Дежневка в Еврейской автономной области произошло столкновение микроавтобуса и поезда, погибли несколько человек, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
ДТП произошло в субботу в районе 19 часов по местному времени. На нерегулируемом ж/д переезде столкнулись пассажирский поезд Хабаровск-Благовещенск и микроавтобус.
В результате аварии несколько человек, которые были в автомобиле, погибли.
Биробиджанской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Специалисты дадут оценку действиям локомотивной бригады и содержанию железнодорожного переезда.
Кроме того, на контроль поставлен ход доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
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