Несколько человек погибли при столкновении микроавтобуса и поезда в ЕАО

На перегоне Николаевка-Дежневка в Еврейской автономной области произошло столкновение микроавтобуса и поезда, погибли несколько человек, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ДТП произошло в субботу в районе 19 часов по местному времени. На нерегулируемом ж/д переезде столкнулись пассажирский поезд Хабаровск-Благовещенск и микроавтобус.

В результате аварии несколько человек, которые были в автомобиле, погибли.

Биробиджанской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения требований закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Специалисты дадут оценку действиям локомотивной бригады и содержанию железнодорожного переезда.

Кроме того, на контроль поставлен ход доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

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