Еще один спасатель застрял под завалами горящего столичного санатория «Узкое»

Обрушение произошло на втором этаже горящего санатория «Узкое» в Москве, там застрял под завалами еще один спасатель, сообщает SHOT .

ЧП произошло в субботу около 09:00 в столичном районе Ясенево. Пламя охватило кровлю двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Двое спасателей ранее пострадали при тушении горящего санатория.

Застрявший спасатель находится в сознании. Сейчас коллеги пытаются его вытащить. Затем тушить пожар в санатории планируют снаружи.

Огонь в здании уже локализован. К тушению возгорания привлекали два вертолета.

Санаторий «Узкое» — одно из старейших санаторно-курортных учреждений Москвы. Здание располагается на территории бывшей дворянской усадьбы.

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