Адская боль: россиянка получила жуткий ожог от огненной медузы на Пхукете

28‑летняя жительница Оренбурга пострадала после встречи с огненной медузой на отдыхе на Пхукете, сообщает SHOT .

Девушка отдыхала с подругами на пляже Патонг‑Бич. Как только она зашла в воду, то почувствовала резкую боль. Огненная медуза буквально обвила ее ногу. При этом никаких предупреждений об опасности на пляже не было.

Туристка в шоке выбежала к спасателям на берег. Они осмотрели ожог и вызвали на место скорую помощь.

Как выяснили специалисты, девушку ужалила ядовитая медуза. В больнице россиянке поставили обезболивающий и антигистаминный укол. Несмотря на лекарства, нога у пострадавшей продолжала гореть, а боль стала отступать только через два часа.

Позже россиянку выписали из медучреждения, назначив обезболивающее и обработку ожога.

Огненной в Таиланде называют медузу Pelagia noctiluca. Их ожог вызывает у человека сильную аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока и потери сознания. Следы этой медузы могут заживать до двух недель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.