Во Франции задержали троих человек из окружения подозреваемого в теракте

Французские полицейские задержали трех человек из окружения подозреваемого в стрельбе по прохожим в коммуне Трапп, сообщает ТАСС .

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что человек погиб и еще четверо ранены в результате стрельбы в коммуне Трапп. Нападавший расстреливал прохожих из окна машины, в том числе и около детской площадки. Полиция оперативно задержала подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель. Его действия квалифицировали как теракт.

«Три человека из числа родственников или друзей были помещены под стражу вчера вечером или в ночь на субботу, в том числе его мать», — рассказал телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Арест подозреваемого продлили в субботу утром после первого допроса. В отношении мужчины проводится токсикологическая экспертиза. В прошлом француз четыре раза привлекался к ответственности в связи с разными правонарушениями.

В результате стрельбы также погиб 26-летний французский боец ММА Пенго Боссио Ванги.

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