«Климат Земли быстро меняется, и как сообщается в докладе „Состояние климата в 2026 году: проблемы и возможности“, опубликованном в журнале BioScience, — это уже не просто предупреждение на будущее, а диагноз настоящему», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что особое внимание в докладе уделено экстремальным погодным явлениям, которые пережила Земля за последний год. Речь идет о наводнении на Бали в сентябре 2025 года; лесных пожарах в Австралии в октябре 2025-го; наводнениях в Албании, Греции и Вьетнаме в ноябре 2025-го; снежном шторме в США и Канаде в январе 2026-го; наводнении в Колумбии и Бразилии в феврале; лесных пожарах в США в апреле; майской и июньской аномальной жаре в Европе и т. д.

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