Погода в ноябре 2026 года в Москве и Подмосковье: прогноз на месяц

Подробности о том, какой будет погода в ноябре 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Октябрь 2026 года запомнится жителям столичного региона своим теплом: согласно прогнозам синоптиков, второй месяц осени в Москве может побить рекорд по средней температуре за 147 лет метеонаблюдений. Среднемесячный показатель ожидается почти на 3,5 градуса выше климатической нормы. Между тем совсем скоро в свои права вступит ноябрь — последний осенний месяц.

Погода в Москве и Подмосковье в начале ноября 2026 года

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», погода на рубеже октября и ноября в столичном регионе окажется переменчивой. В ночь на понедельник, 26 октября, столбики термометров в Москве покажут 7-9 градусов, в Подмосковье — 4-6 градусов. Днем потеплеет до 11-13 и 10-12 градусов, соответственно. Установится погода с переменчивой облачностью.

В ночь на вторник, 27 октября, в столице будет 7-9 градусов тепла, по области — 5-7 градусов. Днем температура повысится до 10-12 градусов и 9-11 градусов. При этом сохранится переменная облачность, но уже на следующий день установится ясная погода. Ночью в среду, 28 октября, синоптики прогнозируют в столице плюс 7-9 градусов, по области — плюс 4-6 градусов. При этом днем потеплеет до 10-12 и 9-11 градусов, соответственно.

Четверг, 29 октября, начнется с ночных температур в 5-7 градусов в Москве и 2-4 градуса выше нуля — в Подмосковье. Днем на фоне пасмурной погоды потеплеет до 8-10 и 7-9 градусов. В ночь на пятницу, 30 октября, столбики термометров в Москве покажут 7-9 градусов, в Подмосковье — 4-6 градусов тепла. Днем температура почти не изменится — плюс 7-9 и плюс 5-7 градусов соответственно. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождями.

В выходные в Москве установится погода с переменной облачностью, а в Подмосковье будет пасмурно. В ночь на субботу — последний день октября — столбики термометров в столице покажут 7-9 градусов, по области — 5-7 градусов. Днем ожидается до 8-10 и 6-8 градусов соответственно. Ноябрь начнется с ночных температур в 6-8 градусов в Москве и 4-6 градусов выше нуля в Подмосковье — согласно предварительному прогнозу, такие же температуры сохранятся и днем 1 ноября.

Какой будет погода на День народного единства в 2026 году

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В предстоящем ноябре россиян ожидает дополнительный выходной в честь Дня народного единства — 4 ноября. В 2026 году этот праздник приходится на среду. По предварительным данным Gismeteo, в этот день жителей столичного региона ожидает пасмурная погода. В ночь на 4 ноября температура будет держаться на уровне 5-7 градусов, а днем воздух прогреется до 7-9 градусов.

Какой будет погода в течение ноября 2026: снег и тучи

Фото - © Зима в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» Пушкинского округа/Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, в последний месяц осени 2026 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, но без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении почти трех недель месяца возможны осадки, в основном в виде дождя со снегом.

По предварительным данным центра погоды «Фобос», cамые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего минус 3-5 градусов, ожидаются 8 и 22 ноября. Самая низкая дневная температура — от нуля до минус 2 градусов — ожидается 19 ноября. Самыми теплыми ночами 11 месяца года могут стать ночи на 14 и 16-17 ноября, когда столбики термометров опустятся до 2-4 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 8-10 градусов — ожидается 12 ноября.

Каким будет конец осени 2026 в Москве и Подмосковье

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Метеорологическая зима в столице, согласно многолетним значениям, вступает в свои права в 20-х числах ноября. Как сообщила в беседе с ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в 2026 году ожидается, что погода в ноябре будет соответствовать климатической норме — следовательно, и нулевую отметку среднесуточная температура перейдет «по расписанию».

Впрочем, сроки наступления зимней погоды могут существенно отличаться от года к году. Так, в отдельные годы тепло сохранялось в столице вплоть до Нового года, а в 2016 году снежный покров образовался уже в конце октября. Между тем обычно снежный покров в Москве формируется 3 ноября, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В то же время, по словам синоптика, есть вероятность, что в этом году снег выпадет сильно позднее средних многолетних сроков.

«Наступление метеорологической зимы, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет не раньше второй половины ноября с формированием устойчивого снежного покрова лишь в декабре», — заключил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.