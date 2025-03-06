Местонахождение не установлено: актера Калюжного ищут как уклониста от армии

Правоохранители еще не установили местонахождение актера и музыканта Глеба Калюжного, на которого ранее было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС .

На молодого человека завели дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Максимально актеру может грозить до 2 лет тюрьмы.

«Обвинение ему пока не предъявлено, к следователю его пока не вызывали», — отметили в правоохранительных органах.

В 2021 году Калюжный снялся в фильме «За полчаса до весны». С 2022 года является лицом рекламной кампании МТС. Также он сыграл молодого вампира Женька Дятлова в сериале «Вампиры средней полосы».