Актер Калюжный прибыл к следователю после сообщений об уголовном деле

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после того, как в отношении него завели дело из-за уклонения от воинской службы, прибыл к следователю в компании своего адвоката, сообщает РИА Новости .

Актер сейчас находится в следственном отделе. Там решается вопрос либо об отправке Калюжного в армию, либо об уголовной ответственности.

По данным источника из правоохранительных органов, актер приехал к следователю сам.

Ранее на 26-летнего Калюжного завели дело по статье об уклонении от воинской службы. Сообщалось, что он не явился по требованию в военкомат.

Правоохранители устанавливали его местонахождение. Актеру по указанной статье может грозить до 2 лет тюрьмы.