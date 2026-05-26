Подмосковье представило на заседании Совета законодателей ЦФО свой опыт решения задач в демографии

На заседании Совета законодателей ЦФО представили опыт Московской области, накопленный в сфере демографии и охраны женского здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

В Доме правительства Подмосковья прошло заседание Совета законодателей ЦФО. Среди вопросов повестки значилось решение демографических задач и укрепление здоровья женщин — опыт, полученный в Московской области, предполагается тиражировать на все регионы округа.

«Демографическая повестка имеет первостепенное значение. Хотел бы поблагодарить всех за глубокую вовлеченность в рабочий процесс», — заметил в своей приветственной речи полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.

Председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что работа в этом направлении продолжится с упором на поддержку материнства и детства. По его словам, из 18 субъектов Центральной России в восьми уже приняты законы, которые в той или иной форме запрещают склонять женщин к прерыванию беременности.

«Комплексная система профилактики закреплена пока только в двух регионах — Московской и Рязанской областях. Наш закон разработан с учетом мнений всех конфессий, поддержан Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, медицинским сообществом и общественностью. Его цель — исключить практику принуждения женщин к абортам и одновременно дать им реальную опору и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Как рассказал спикер, для этого в Подмосковье создана современная трехуровневая система родовспоможения: сюда входят 26 профильных медучреждений, 10 центров репродуктивного здоровья, а также проект «Наша женская консультация» (перечисленные элементы можно менять местами, но в данном абзаце оставлено как пример).

«Фундамент нашей работы — система доабортного консультирования. Открыто 40 профильных кабинетов и 6 центров медико-социальной помощи. Мы законодательно закрепили использование врачами специальных речевых модулей, неукоснительно соблюдаем „дни тишины“. Перед процедурой стало обязательным проведение УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода — это помогает женщине принять более взвешенное решение», — отметил председатель Совета.

Кроме того, Игорь Брынцалов отметил, что при рождении ребенка семьям предоставляются меры поддержки: например, подарочный набор для новорожденного (или денежная компенсация вместо него), ежемесячные региональные выплаты на питание и другие пособия.

«Наша главная победа в профилактике: по итогам 2025 года 1709 женщин — 56% от обратившихся — приняли решение сохранить беременность после консультаций. При участии нашего Губернатора был принят приказ Минздрава России, исключивший возможность искусственного прерывания беременности в амбулаторных условиях. Теперь это возможно только в условиях дневного или круглосуточного стационара», — пояснил председатель Совета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.