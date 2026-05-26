Разборки в элитном ЖК: в Москве соседка избила 13-летнюю из-за собачьих фекалий

В элитном жилом комплексе, расположенном в московском районе Раменки, бытовой конфликт между соседями закончился госпитализацией ребенка. Женщина избила 13-летняя девочку, не убравшую фекалии за своим йоркширским терьером на прогулке, сообщает Telegram-канал « Поток » со ссылкой на мать пострадавшей Елену.

В процессе прогулки выяснилось, что у девочки не оказалось с собой специального пакета, чтобы убрать за питомцем. Однако, по заверениям матери, школьница планировала убрать фекалии позже.

В этот момент к подростку подошла местная жительница Алина К., которая стала снимать девочку на камеру, сопровождая свои действия нецензурной бранью и претензиями по поводу неубранных экскрементов. После того как школьница ответила на грубость, женщина пришла в ярость и ударила ребенка, а также вызвала на место происшествия своего супруга.

Прибывший мужчина заблокировал девочку в подъезде вместе со своей женой. При этом, по словам матери пострадавшей, он удерживал собаку и наблюдал за происходящим. Алина К. наносила несовершеннолетней побои и угрожала расправой.

В результате инцидента несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы на теле.

Мать пострадавшей вместе с дочерью уже обратились в правоохранительные органы. Елена добавила, что напавшая на ее дочь соседка не раскаивается в содеянном и не планирует приносить извинения за случившееся.

