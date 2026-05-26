Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил Совет законодателей ЦФО

В здании правительства Московской области прошло заседание Совета законодателей Центрального федерального округа — совещательного органа при полномочном представителе президента России в ЦФО.

В ходе мероприятия выбрали руководителя Совета законодателей ЦФО и его заместителя. В итоге председателем стал Игорь Брынцалов, возглавляющий подмосковный парламент, а его заместителем — Владимир Сериков, председатель Липецкого областного Совета депутатов.

Игорь Брынцалов выразил признательность участникам за оказанное доверие.

«Помощь участникам СВО и их семьям — была и остается в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми и внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов: патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост», — сказал Игорь Брынцалов.

Одновременно с этим, как отметил новоизбранный председатель Совета законодателей ЦФО, будет продолжаться формирование эффективного механизма взаимодействия с молодежными парламентами округа.

«Уверен, что в формате конструктивного и открытого диалога мы сумеем реализовать все намеченные планы на благо жителей Центрального федерального округа», — сказал Игорь Брынцалов в завершении.

Совет законодателей ЦФО — это коллегиальный орган, действующий при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе.

Ключевая задача Совета законодателей — подготовка предложений, а также информационно-аналитическое и экспертное сопровождение деятельности как самого совета, так и полпреда президента в ЦФО по вопросам законопроектной работы региональных парламентов, входящих в состав округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.