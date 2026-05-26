Болгария отказала в чартере гимнасткам России перед Чемпионатом Европы

Сборная России по гимнастике едва не пропустила чемпионат Европы из-за отказа болгарских авиационных служб согласовать чартерный рейс. Команду доставила в Варну авиакомпания Turkish Airlines, сообщает RT .

Федерация гимнастики России планировала отправить спортсменок в Болгарию чартером, так как на регулярные рейсы из Стамбула не хватало билетов. Однако болгарские авиационные службы не согласовали перелет.

После этого федерация обратилась к авиакомпании Turkish Airlines. Перевозчик заменил самолет на борт большей вместимости, что позволило всей команде вылететь в Варну, где пройдет турнир. В федерации поблагодарили авиакомпанию за помощь.

Чемпионат Европы состоится с 27 по 31 мая. Это первый крупный международный старт для российских гимнасток после восстановления в правах — теперь они могут выступать с флагом и гимном.

На турнире разыграют не только медали, но и квоты на чемпионат мира. Ранее ряду российских СМИ отказали в визах для освещения соревнований в Болгарии из-за «угрозы безопасности».

